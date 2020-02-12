В Испании погибли два предпринимателя из России

Среда, 12 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании погибли два предпринимателя из России

Тела двоих бизнесменов из России найдены в Дении (Аликанте).

Как пишет Informacion, обоим мужчинам было по 62 года. Они находились на вилле одного из них. Смерть наступила из-за неисправности газового котла — россияне задохнулись во сне. К такому выводу пришла Национальная полиция и судмедэксперты.

Специалисты установили, что мужчины погибли в выходные. А тела были обнаружены в понедельник днём, когда тревогу забили родственники россиян и попросили работавшую на одного из них женщину проверить дом. Она и нашла тела.

Они лежали на кроватях в разных спальнях. Полиция не обнаружила каких-либо следов взлома и ограбления. К тому же, вскрытие подтвердило версию об отравлении газом, пишет noticia.ru.

Издание отмечает, что хозяин виллы прилетел в Испанию из России в прошлые выходные. А до этого газовый котёл продолжительное время был выключен.

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