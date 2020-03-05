В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

Четверг, 05 Март 2020 Испания Испания

В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

В Аликанте на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках.

Об этом сообщает The Guardian.

Всего полицейские изъяли 752 килограмма метамфетамина. Он был упакован в герметичные цилиндрические емкости и спрятан в мраморных плитах. Их вес достигал 25 тонн.

Отмечается, что ввезенный в Испанию наркотик затем распространяли по всей Европе. На след преступников вышли после того, как испанские полицейские заметили активность небольшой мексиканской конторы, внезапно занявшейся поставками мрамора в Испанию. Внимание привлекло то, как поставщики взялись за работу, не располагая при этом необходимым опытом и средствами.

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