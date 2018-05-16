В Испании поймали скрывавшегося грабителя с 75 личностями

Среда, 16 Май 2018 Испания Испания

В Испании поймали скрывавшегося грабителя с 75 личностями

В испанском регионе Коста-дель-Соль арестовали британца, разыскиваемого за вооруженное ограбление в графстве Эссекс. Стиви Аткинс (Stevie Atkins) был взят под стражу в Марбелье.

Мужчину в два часа ночи 8 мая остановил патруль национальной полиции. Он предоставил стражам порядка удостоверение личности, которое оказалось фальшивым. Заподозрив неладное, они проверили базы данных и узнали, что Аткинс числится в розыске.

В правоохранительных органах указали, что у него было 75 поддельных удостоверений. Он также пытался подкупить офицеров и предлагал им 500 евро наличными, если они позволят ему уйти. Это добавило мужчине обвинение в даче взятки.

Аткинса объявили в розыск в марте. Полиция Великобритании указывала, что он может находиться в Испании. Мужчина считается соучастником вооруженного ограбления инкассаторов в декабре 2016 года. Тогда двое преступников забрали у двух охранников 235 тысяч фунтов (почти 270 тысяч евро), когда те остановились возле одного из супермаркетов, чтобы пополнить средства в банкомате. В результате никто не пострадал. Одного из грабителей позднее поймали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

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