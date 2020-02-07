В Испании показали Nissan Leaf второго поколения

Пятница, 07 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании показали Nissan Leaf второго поколения

Nissan создал версию своего электромобиля Leaf, которая быстрее чем Tesla Model S.

Речь идет о гоночной модификации Nissan Leaf NISMO RC.

Автомобиль получил 327 лошадиных сил и 640 ньютонометров крутящего момента.

Ускорение от 0 до 100 километров в час за 3,4 секунды – это не намного больше, чем у американского электромобиля, однако на гоночном треке "японец" значительно быстрее.

Гоночный электрокар Nissan Leaf второго поколения, представленный европейским СМИ в Испании, весит всего 1220 килограммов, а его подвеска "заточена" для прохождения поворотов, пишет 24tv.ua.

Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью, даже версии Leaf NISMO, доступной в Японии.

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