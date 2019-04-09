В Испании покажут дом Сальвадора Дали

Модернистское здание 1898 года постройки, расположенное на улице Monturiol в Фигерасе, где Сальвадор Дали родился и провел первые годы жизни, откроет свои двери для публики как музейное пространство во второй половине 2021 года.

Мэр города Жорди Маскеф с гордостью заявляет о том, что этот грант позволит реализовать один из главных культурных проектов, который способен повысить туристическую привлекательность города. Целью проекта является расширение пакета туристических предложений в Фигерасе, интерес к которому на данный момент связан с Домом-музеем Дали. Открытие дома, где родился знаменитый художник, позволит гостям познакомиться с его жизнью в более широком ракурсе, пишет espanarusa.com.

Городской совет Фигераса планирует провести два этапа реконструкции здания с общим бюджетом в 2,5 млн евро. Первый этап финансируется за счет средств городского совета Жироны, муниципальных и государственных средств. Грант в 1,4 млн евро будет использован для проведения второго этапа реконструкции, который станет завершающей фазой комплексного плана реставрации здания. Работы начнутся в ближайшее время.

Директор художественного музея Museo del Empordà и ответственный за развитие музеев в Фигерасе Эдуард Бек утверждает, что это будет единственное музейное пространство в мире, где посетители смогут увидеть «тысячи лиц Сальвадора Дали». В музее найдут отражение все периоды жизни и становления личности гения, начиная с раннего детства, а также его личные взаимоотношения с городом того времени. «Это место станет гармоничным дополнением ко всем культурным пространствам, связанным с Дали», – поясняет Эдуард Бек.

Следующей целью в рамках культурного проекта является приобретение трехэтажного дома Casa Roger, расположенного в нескольких метрах от того места, где родился Дали в 1904 году и на нижнем этаже которого его отец имел нотариальную контору. В 1912 году семья переехала в это арендованное жилье, позади которого расположена площадь Plaça de la Palmera. Там гений делал первые шаги в качестве художника, там его посетили Луис Бунюэль и Федерико Гарсиа Лорка, а с террасы, где была расположена прачечная, он нарисовал свою сестру Анну Марию. Ответственный за экономическое развитие Манель Торо объяснил, что мэрия занимается вопросом покупки одного из трех этажей этого здания с намерением объединить эти два знаковых дома в рамках совместного проекта.

Что же касается сотрудничества с Фондом «Гала-Сальвадор Дали», Жорди Маскеф утверждает, что вопрос находится на стадии рассмотрения. По его словам, несколько лет назад Фонд не проявлял интереса к данному проекту, однако сейчас его позиция меняется. «Мы находимся на связи с Фондом и хотели бы рассчитывать на сотрудничество, так как нам нужна их поддержка для развития культурного проекта», – заявляет мэр. Представители Фонда «Гала-Сальвадор Дали» заверяют, что поддерживают отношения с культурными учреждениями, однако пока не собираются делать какие-либо заявления относительно данного проекта.