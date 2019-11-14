В Испании полиция остановила мужчину, ехавшего на шести самокатах

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании полиция остановила мужчину, ехавшего на шести самокатах

В Севилье полиция задержала сотрудника компании, специализирующейся на ремонте электросамокатов.

Мужчина ехал по улице сразу на шести самокатах, что представляло угрозу для пешеходов и других участников движения.

В припаркованном неподалеку микроавтобусе у него было еще 72 электросамоката. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что они перевозились без необходимых крепежей, пишет noticia.ru.

В последнее время в Севилье усилили контроль за владельцами электросамокатов, а также за компаниями, которые занимаются их обслуживанием.

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