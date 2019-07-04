В Испании попытались взломать почты судей

Четверг, 04 Июль 2019 Испания Испания

В Испании попытались взломать почты судей

В Испании попытались взломать почты судей по делу каталонских сепаратистов.

Национальный центр разведки (CNI) Испании зафиксировал попытки хакеров взломать личные и рабочие аккаунты электронной почты судей, занимающихся делом каталонских сепаратистов, сообщает издание Confidencial.

По данным издания, атака носила массовый характер. Целью хакеров также стали письма четырех прокуроров, участвующих в рассмотрении дела.

Спецслужбы внедрили необходимые меры безопасности после обнаружения противоправных действий и ведут поиск виновных. Ответственность за хакерские атаки взял на себя коллектив Anonymous Catalonia, который ранее в Twitter сообщал о пробелах в безопасности аккаунтов правоохранителей, пишет РИА Новости.

В Верховном суде 12 февраля начались слушания по существу в отношении 12 обвиняемых, в том числе бывшего заместителя председателя женералитета Каталонии Ориола Жункераса, ряда бывших членов каталонского правительства, бывшего спикера парламента автономии Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.

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