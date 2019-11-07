В Испании посадят 25 миллионов желудей

«Желуди – это не только семена многих видов дубов, но и других видов иберийских деревьев, которые идеально подходят для жарких условий средиземноморского лета», – рассказывает основатель проекта La Gran Bellotada Ibérica Родриго Ибаррондо, который обращается к жителям Испании и Португалии.

После запуска проекта в социальных сетях, к нему присоединились более 1000 добровольцев, которые готовы организовывать свои мини-группы по сбору зрелых желудей. Затем им придется ждать подходящего времени, когда почва пропитается дождевой влагой, чтобы посадить их. «Мы делаем шаг, чтобы наши дети могли любоваться зелеными пейзажами и дышать чистым воздухом», – добавляет Родриго Ибаррондо.

До этого молодой человек имел опыт создания другого социального проекта, связанного с деревьями. После пожара, который охватил почти 9000 гектаров в Сьерра-де-Гата, в Касересе, где он жил, была собрана команда по восстановлению лесов Reforest Acción. Активисты почти 3 года высаживали новые деревья и восстанавливали природный ландшафт этого района. Эта коллективная работа стала крупнейшим в Европе проектом социального восстановления лесов после пожара. Около 200 000 деревьев растут благодаря участию более 1000 добровольцев. Этот опыт и стал основой для создания проекта La Gran Bellotada Ibérica, пишет espanarusa.com.

Организаторы подсчитывают, что один участник может высадить в течение одного дня от 300 до 500 желудей. До 1 марта 2020 года поставлена минимальная планка в 25 миллионов желудей. «Это символическое число. Важнее создать новый тип мышления и само активное движение по посадке деревьев», – отмечает идейный вдохновитель проекта, оптимистично добавляя, что на деле цифра будет намного больше.

Чтобы принять участие в проекте, волонтер должен сформировать свою мини-группу, чтобы в дальнейшем координировать членов своей команды, назначать время проведения инструкций, встреч по сбору и посадке. Также есть возможность присоединиться к уже существующим группам, найдя информацию о проекте La Gran Bellotada Ibérica на их страницах в социальных сетях и официальной веб-странице. Следующим необходимым шагом является ознакомление с инструкциями по сбору и посадке желудей. Организаторы советуют связаться с экологическими организациями, руководителями муниципалитетов и жителями района, чтобы найти удобные места для посадки.

Желуди для посадки должны быть местными, нет смысла собирать желуди в Галисии и сажать их в Андалусии, потому что в каждое семя в зависимости от территории произрастания имеет свои генетические и адаптационные особенности. Деревья привыкли к климатическим условиям своего места произрастания. Их изменение может привести к плохим результатам и, кроме того, может изменить популяции, которые уже существуют в одном районе и хорошо адаптированы к нему. Помимо всего прочего, Родриго Ибаррондо рекомендует всегда запрашивать разрешения на посадку в определенных зонах, чтобы не нарушать границы частной собственности и избегать конфликтов с собственниками.