В Испании постепенно открываются автокинотеатры

Одним из таких мест является кинотеатр Autocine Drive in, расположенный в Дении (Аликанте). Его создатель Карлес Миральес рассказывает, что они готовы радовать зрителей как фильмами 80-х и 90-х годов, которые так любит местная публика, так и современным кино. При этом он добавляет, что, возможно, им снова придется закрыться, если будет совсем мало клиентов, многие из которых часто приезжают из соседних провинций, что пока невозможно. Теперь им необходимо тщательно контролировать соблюдение дистанции между автомобилями, а также количество человек в машине, пишет espanarusa.com.

Знаменитый автокинотеатр Autocine Madrid Race в Мадриде, который может похвастаться наличием 300 парковочных мест и 100 шезлонгов, пока закрыт до объявления вхождения Мадрида в фазу 1. Его основательница Тамара Истамбул рассказывает, что во многих странах автокинотеатры не закрылись из-за пандемии, потому что их концепция делает такие пространства безопасными для посещения на собственном автомобиле. Несмотря на то, что точная дата открытия Autocine Madrid Race неизвестна, постоянные клиенты уже заранее покупают билеты на их сайте, чтобы поддержать основателей пространства в трудный период. После открытия бар при кинотеатре в первое время будет закрыт, но будет доступна функция заказа перекуса и напитков в машину.

Один из ветеранов Испании среди автокинотеатров, Autocine Gijón (Астурия), устраивающий кинопоказы с 1993 года, намерен вновь открыться в конце мая или в начале июня. Они пока не открывали онлайн-продажи билетов, но скоро планируют запустить их.

Кинотеатр Autocine de Getxo (Страна Басков) ждет особого разрешения на открытие. А пока здесь готовят защитную экипировку для работников, осваивают онлайн-продажу билетов и возможность заказа закусок, которые можно будет получить бесконтактным способом перед началом сеанса.