В Испании постоят небоскреб

Тринитарио Касанова – известный бизнесмен из Аликанте, работающий в секторе недвижимости, президент крупнейшей строительной компании Baraka Properties, входящей в состав Grupo Baraka и специализирующейся на разработке эксклюзивных проектов в области строительства жилых объектов, инвестирует €60 млн в возведение в Торревьехе двух 26-этажных небоскребов, в которых разместится более 130 квартир и более 250 туристических апартаментов.

Первый из небоскребов полностью предназначен для квартир, тогда как во втором расположится в основном туристическое жилье. «В настоящее время проект находится в стадии изучения, хотя мы планируем завершить этот этап к концу первого квартала текущего года, – объясняют представители компании Baraka. – Как только проект утвердят, будет подан запрос на лицензию».

Участок, где будут построены здания, находится по адресу Avenida Dr. Gregorio Marañon, на первой линии моря, рядом с парком Doña Sinforosa. «Участок расположен в 200 метрах от порта, и из окон всех квартир, включая первые этажи, будут открываться замечательные виды на море, а начиная с пятого этажа – панорамные виды», – говорят представители Baraka Properties.

Эти два небоскреба станут первыми в Торревьехе. «Тенденции таковы, что туристы, приезжающие в данную зону, ищут для себя эксклюзивное жилье, отличающееся высоким качеством, где им могут предложить услуги по типу американских кондоминиумов, и эти две башни будут отвечать всем требованиям, как по расположению, так и по качеству жилья», – отмечают специалисты из Baraka. Напомним, что на сегодняшний день главной столицей небоскребов на Коста-Бланке является Бенидорм.

Два небоскреба вместят в себя 32 000 кв. м жилой площади. При этом стоимость квадратного метра пентхауса составит около 7000 евро – одно из самых дорогих предложений в данной зоне, пишет espanarusa.com.

Президент Grupo Baraka попал в поле зрение СМИ после того, как приобрел у Grupo Wanda здание Испания (Edificio España) и уже несколько часов спустя перепродал его гостиничной сети Riu.

Через некоторое время имя Касановы вновь появилось в заголовках испанских изданий в связи с его участием в так называемой операции Чамартин – проекте Madrid Nuevo Norte. Еще одной крупной сделкой, заключенной миллионером в последние несколько лет, стало приобретение здания Casa Cerdá, расположенного в Мурсии, за 20 млн евро.

Если говорить о деятельности Baraka Properties в качестве застройщика, в настоящее время компания занимается строительством и продажей доступного жилья в Мурсии. В рамках проекта, получившего название Veta by Baraka, будет построено 50 жилых объектов (по 25 в каждом блоке) стоимостью от 71 900 евро в жилой зоне La Ñora, расположенной недалеко от центра автономии. Строительные работы уже начались, и ожидается, что первое жилье будет сдано в эксплуатацию в 2020 году. Известно, что двух- и трехспальные квартиры на первом этаже будут стоить менее €90 000. Также в каждом комплексе разместится по четыре пентхауса.