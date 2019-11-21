В Испании построят гигантский телескоп

В среду директор испанского исследовательского центра заявил, что гигантский телескоп стоимостью 1,4 миллиарда долларов стал на один шаг ближе к строительству на Канарских островах в случае, если международный консорциум откажется от своих планов построить его на Гавайях.

Директор Института астрофизики Канарских островов Рафаэль Реболо сообщил агентству Associated Press, что разрешение на строительство телескопа было выдано городом Пунтагорда на острове Ла-Пальма.

«В соответствии с испанским законодательством разрешения на строительство больше не нужны», - сказал он в электронном письме.

Международный консорциум, поддерживающий строительство Тридцатиметрового телескопа (TMT), хочет построить его на самом высоком пике Гавайских островов. Но некоторые коренные жители Гавайских островов считают гору в Мауна-Кеа священной и их протесты остановили строительство с середины июля, пишет astronews.ru.

Испанский остров Ла Пальма, на котором уже есть несколько мощных телескопов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, был выбран в качестве резервной площадки для телескопа в 2016 году.

Как специалист по альтернативному месту строительства, Реболо заявил, что поддерживает регулярные контакты с консорциумом и министерством науки Испании.

Реболо полон оптимизма, что Испания может в конечном итоге получить новый телескоп.

«Я думаю, что это возможно. Канарские острова предлагают очень хорошее решение, позволяющее быстро построить телескоп и стать успешным проектом для передовых научных разработок», - сказал Реболо.

После того, как протестующие установили блокаду подъездной дороги к Мауна-Кеа этим летом, консорциум решил пойти дальше и попросить разрешение на строительство в Испании на случай, если Гавайский участок станет непригодным.

Испанская обсерватория уже прошла европейскую оценку воздействия на окружающую среду.

Вершины в Мауна-Кеа и Ла-Пальма считаются одними из лучших мест в мире для наблюдения за дальним космосом благодаря их превосходной погоде и воздушным условиям.

Большой размер запланированного зеркала телескопа означает, что он будет собирать больше света, позволяя ему видеть слабые отдаленные объекты, такие как звезды и галактики. Астрономы надеются заглянуть в самые глубокие уголки вселенной и исследовать время, следующее сразу за Большим взрывом.