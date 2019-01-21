В Испании появились награды для лучших travel-блогеров

Конкурс проводится впервые, а его организатором выступает компания Seguros IATI. Победители разделят между собой общий фонд в 9 тысяч евро. Их имена и названия блогов станут известны на церемонии, которая пройдет в Espacio Commodore de Madrid. Шоу, на котором соберется 250 лучших блогеров и инфлюэнсеров Испании, будет вести Роберто Леаль, пишет noticia.ru.

Премия была создана для признания достижений в сфере digital-коммуникации в области путешествий. Победителей определит профессиональное жюри, которое отобрало по пять финалистов в каждой категории: профессиональный travel-блог, лучший блог-открытие, лучший Youtube-канал о путешествиях и лучшая страница Instagram о путешествиях. За лучший профессиональный travel-блог полагается награда в 3 тысячи евро, в остальных категориях она составит 1500 евро. Кроме того, будет вручена особая премия IATI за лучшую траекторию и продвижение ценностей путешественников, которая также предполагает награду в 1500 евро и может быть присуждена тем, кто остался вне конкурса.