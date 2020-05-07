В Испании появились тесты для самостоятельной диагностики коронавируса

Достаточно одной капли крови и специального набора.

Тесты продаются в Интернете и стоят 89 евро. Продающая их компания закупила наборы в Китае. Затем одна из испанских больниц провела клинические исследования, доказавшие эффективность тестов. Однако купить набор можно только по рецепту врача, который можно получить в электронном виде, заполнив анкету. Если медики, проверяющие эти заявки, посчитают, что тест вам необходим, они выпишут рецепт онлайн, пишет noticia.ru.

Тест выявляет антитела IgG и IgM, наличие которых говорит о том, что человек был инфицирован и организм начал бороться или уже успешно справился с коронавирусом.