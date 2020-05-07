В Испании появились тесты для самостоятельной диагностики коронавируса

Четверг, 07 Май 2020 Испания Испания

В Испании появились тесты для самостоятельной диагностики коронавируса

В Испании в продаже появились тесты, с помощью которых можно самостоятельно проверить себя на COVID-19 в домашних условиях.

Достаточно одной капли крови и специального набора.

Тесты продаются в Интернете и стоят 89 евро. Продающая их компания закупила наборы в Китае. Затем одна из испанских больниц провела клинические исследования, доказавшие эффективность тестов. Однако купить набор можно только по рецепту врача, который можно получить в электронном виде, заполнив анкету. Если медики, проверяющие эти заявки, посчитают, что тест вам необходим, они выпишут рецепт онлайн, пишет noticia.ru.

Тест выявляет антитела IgG и IgM, наличие которых говорит о том, что человек был инфицирован и организм начал бороться или уже успешно справился с коронавирусом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)