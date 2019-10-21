В Испании появился новый вид СМС-мошенничества

Потенциальная жертва получает СМС якобы от почтовой службы Correos. В сообщении говорится, что на имя получателя пришла посылка, но застряла на таможне в ожидании оплаты пошлины. Далее говорится, что пошлину можно заплатить банковской картой и дается ссылка, ведущая на сайт, оформленный как официальный портал Correos, пишет noticia.ru.

Коварная особенность этой схемы в том, что пошлина составляет всего 1 евро, а основная цель мошенников - не получить этот евро, а узнать все банковские данные жертвы.