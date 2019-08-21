В Испании появился прозрачный мостик на высоте птичьего полета

Изюминкой новой гостиницы стал прозрачный мостик на 26 этаже с головокружительными видами на Мадрид.

Мостик находится в зоне бара De Madrid al cielo. Тут же расположена терраса с обзором в 360 градусов. Весь Мадрид отсюда - как на ладони. Теперь сюда стремятся попасть блогеры и активные пользователи Инстаграма.

Отель Riu Plaza España стал первым для сети Riu в Мадриде. Он занимает этажи с 24-го по 27-й в высотке Edificio España, которая долгое время была закрыта на реконструкцию. Это здание было построено в 1953 году и считается первым мадридским небоскребом. Все работы по его обновлению проводились так, чтобы сохранить исторический облик постройки, пишет noticia.ru.

В отеле Riu Plaza España 585 номеров, тренажерный зал, бассейн на 21 этаже, ресторан и вышеупомянутый бар.