В Испании появился женский отель

На острове Майорка снова открыли первый отель только для женщин. Som Dona принял первых гостей в июне текущего года. Отель предлагает женщинам в возрасте от 14 лет и старше комфорт, расслабление и здоровый образ жизни. Все услуги буквально пропитаны отчетливой средиземноморской атмосферой.

В дополнение к типичным курортным удобствам (красивый обширный бассейн и шикарный бар на крыше), в отеле есть спа-центр с процедурами, предназначенными для женщин. Фитнес-зал также разработал упражнения, которое интересны прекрасной половине общества. Номера оборудованы с учетом потребностей женщин. Это касается интерьера и других важных моментов. Есть комнаты с розовыми стенами, но также предоставляются номера, в которых обстановка нейтральная. Не всем женщинам нравится жить в розовых номерах и разработчики отеля это прекрасно понимают, пишет countryscanner.ru.

В каждом номере есть фен профессионального уровня, выпрямитель для волос, зеркала для ванных комнат, которые не запотевают и специальные вешалки для деликатных предметов одежды. В органайзерах гардероба есть специальные места для ювелирных украшений, а в ванных комнатах — салфетки для снятия макияжа. Миссия отеля сосредоточиться на потребностях женщин не ограничивается только конкретными гостями. Сом Дона нанимает женщин-работниц. При этом соблюдаются испанские законы о равенстве.

НУЖНО СЛЕДОВАТЬ ТЕНДЕНЦИИ

Отель начал работать тогда, когда увеличилось количество туристов-одиночек. В особенности это касается женщин. Представительницам прекрасного пола иногда нужно отдохнуть от быта и семьи. Такие объекты являются прекрасным вариантом времяпровождения. В 2018 году 33% женщин-респондентов со всего мира заявили Booking.com, что решили посетить любимый курорт в одиночку. Этот объект размещения ориентируется не только на женщин, которые приехали отдыхать сами. Можно заселиться с дочерью, сестрой, подругой и т.д. Групповые поездки являются основной тенденцией для женщин. Присоединение к единомышленникам в поездке (или на курорте) — отличный способ подружиться, избегая при этом определенных проблем с безопасностью и материально-технического обеспечения.

Подобные объекты принимают гостей не только на Майорке. В 2014 году Barcelo Illetas Albatros создал специальный этаж только для женщин. Некоторые хостелы на острове предлагают этажи только для женщин. Двухместные номера в отеле Som Dona обходятся минимум в 72,50 евро за ночь. Пакеты с завтраком и другими блюдами также доступны. Доступны ретриты и оздоровительные семинары, которые разрабатывались с учетом потребностей женщин-путешественников.