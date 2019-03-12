В Испании предлагают революционный метод лечения рака

Правительство автономного сообщества Мадрид обратилось в Министерство здравоохранения с предложением внедрить революционный метод лечения рака крови.

Речь идет о трех видах терапии CAR-T, которые действуют тогда, когда остальные способы лечения уже не помогают. Медицинскими учреждениями, в которых планируется применять CAR-T, станут больницы Niño Jesús, La Paz и Gregorio Marañon, пишет espanarusa.com.

Этот метод лечения заключается в том, что у пациента производится забор лимфоцитов, над которыми производятся манипуляции с тем, чтобы они распознавали раковые клетки. Получив соответствующее «усиление», измененные лимфоциты вводятся обратно в организм больного и начинают оказывать воздействие на пораженные раком клетки. Полученные препараты основываются на генах, клетках или тканях и были получены в результате десятилетий научных исследований, хотя применение передовых технологий в последние годы значительно ускорило этот процесс.

Единственной проблемой является чрезвычайно высокая стоимость медикаментов – полный курс лечения одного пациента может достигать полумиллиона евро. Тем не менее, если Министерство здравоохранения Испании одобрит данную инициативу, применение CAR-T начнется в ближайшее время. Niño Jesús займется лечением детей, Gregorio Marañon станет работать со взрослыми, а La Paz примет и тех, и других при увеличении случаев заболеваний.