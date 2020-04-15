В Испании предложили открыть школы на лето

Хотя режим карантина в Испании действует уже месяц, и отменять его явно не собираются как минимум до начала лета, в стране до сих пор не решено, что же делать со школьниками, у которых была сорвана учебная программа.

Ряд ассоциаций, объединяющих родителей, учащихся и преподавателей, написали коллективное письмо министру образования Исабель Селаа и властям регионов с просьбой открыть школы на лето, пишет rg.ru.

В нем утверждается, что это необходимо не только для детей, которые не получили необходимые знания, но и для их семей. Ведь в школах можно организоваться для учеников и занятия, и обеды, и досуг. Это придется весьма кстати в трудные экономические времена, которые ждут многие семьи (тысячи людей лишись возможности заработка из-за введенных ограничений, закрытия ресторанов, гостиниц, торговых центров).

Большинство школьников перешли на дистанционное обучение с середины марта, но у 14 процентов из них нет такой возможности. Именно ради них было написано то самое обращение к министру.

Однако многие учителя и объединяющие их профсоюзы против дополнительной работы летом. Они утверждают, что и детям, и преподавателям необходимо отдохнуть перед новым учебным годом. К тому же часть лета и так тратится на подготовку к новому курсу.

Компромиссное решение уже предложили правозащитники из НПО "Спасите детей". По их мнению, школы могут работать только по утрам, с 8 до 12, пока не наступила жара (в Испании в июле-августе температура поднимается до 40 градусов), а занятия могут проводить стажеры.

Среди других предложений, озвученных в Испании в связи с вставшей проблемой, - пересмотр программы на следующий год, чтобы включить в нее то, что не успели пройти в этом учебном году. Однако для этого может понадобиться принятие специального закона. Также предлагается обеспечить все школы и всех учащихся техников, необходимой для дистанционного обучения отмечает газета El Mundo.