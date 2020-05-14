В Испании предотвратили теракт в день футбольного матча

Как уточняет издание, 8 мая гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне злоумышленника из Марокко, который собирался напасть с ножом на людей в окрестностях стадиона «Камп Ноу» в день проведения футбольного матча, передает ТАСС.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов, пишет vz.ru.

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом введен режим повышенной готовности, все спортивные состязания приостановлены.