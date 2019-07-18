В Испании представили прототип аэротакси с автопилотом

Четверг, 18 Июль 2019 Испания Испания

В Испании представили прототип аэротакси с автопилотом

В Сан-Себастьяне состоялась презентация прототипа автономного аэротакси, которое летает без пилота.

Проектом занимается компания Tecnalia. Созданный ею аппарат способен перевозить 150 килограммов. Максимальная дальность полетов - 15 километров.

Эту дистанцию воздушное такси преодолевает за 15 минут. Средняя скорость - 90 километров в час. Аппарат летит на высоте 100-300 метров, пишет noticia.ru.

В Tecnalia верят, что уже через пять лет такие такси смогут обслуживать пассажиров в Испании.

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