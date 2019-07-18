В Испании представили прототип аэротакси с автопилотом

Проектом занимается компания Tecnalia. Созданный ею аппарат способен перевозить 150 килограммов. Максимальная дальность полетов - 15 километров.

Эту дистанцию воздушное такси преодолевает за 15 минут. Средняя скорость - 90 километров в час. Аппарат летит на высоте 100-300 метров, пишет noticia.ru.

В Tecnalia верят, что уже через пять лет такие такси смогут обслуживать пассажиров в Испании.