В Испании презентовали ром, производимый по методу пиратов

Морская вода, омывающая острова Сиес, и выдержка в старинных дубовых бочках, где несколько веков назад созревало вино сорта альбариньо – два главных составляющих компонента производства новой марки рома, который производит галисийская компания Galician Original Drinks. Ее эксперты уверены, что в этом и заключается секрет пиратского рома, который пил, в том числе и галисийский пират Бенито де Сото, чей корабль Burla Negra дал название современному напитку, созданному по старинным традициям.

«После долгого изучения старых записей и посещения нескольких перегонных заводов на Карибском море, мы смогли представить, какой ром пили пираты сотни лет назад. Так родился процесс создания рома с интенсивным фруктовым, но чуть соленым вкусом», – объясняет сомелье Ксоан Каннас, совладелец компании Galician Original Drinks, который предложил назвать этот ром Burla Negra. Для сомелье важнее было не искать формулу вкуса, а найти оптимальный способ выдержки, который и повлияет на вкус и аромат. Во время первых экспериментов специалисты смешивали ром высокого качества с земель Карибского бассейна с морской водой, омывающей острова Сиес, а затем оставляли в старинных бочках, которые раньше использовались для вызревания фруктового вина Альбариньо. Весь этот процесс приводил к тому, что ром приобретал фруктовый аромат, но при этом не становился сладким. Это и легло в основу производства Burla Negra, пишет espanarusa.com.

Ксоан Каннас утверждает, что эти факторы придают рому Burla Negra уникальные вкусовые свойства. Сомелье делает ставку на легкий соленый вкус напитка, рассказывая, что несколько столетий назад бочки, в которых хранился ром на пиратских кораблях, после опустошения было принято наполнять соленой водой и использовать как балласт. После прибытия в порт, в них снова наливался ром, который смешивался с остатками морской воды и становился слегка солоноватым. «Поэтому мы хотели привнести этот характерный привкус в современную интерпретацию рома. Для этого мы используем воду из Атлантического океана, добиваясь такого уровня солености, который, согласно нашим исследованиям, должен был иметь напиток, который пили пираты того времени», – говорит Каннас.

Название Burla Negra было выбрано с целью напомнить историю молодого галисийского корсара Бенито Сото, который назвал так свою бригантину, на которой в возрасте 25 лет стал самым опасным пиратом в мире, пока не был пойман и повешен в Гибралтаре. Сото вырос в морском районе A Moureira города Понтеведра и оттуда эмигрировал на Карибы, где и начал свои приключения в качестве пирата. «Мы хотели внести пиратский дух Бениото Сото в эссенцию нашего рома», – добавляет сомелье. Эксперт по дистилляции выбрал огромные бочки из дуба для хранения напитка, потому что именно такие сосуды использовались в те времена для спиртных напитков, производимых для экспорта. Их большой размер, достаточно редкий для современного производства, также влияет на конечный вкус продукта. «Пиратский» ром начал распространяться по Галисии с начала августа этого года и уже презентуется в остальной части Испании. В ближайшие месяцы планируется постепенный выход на международный рынок.