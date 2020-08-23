В Испании призвали закрыть публичные дома

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения коронавируса, сообщает РИА-Новости.

Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи «сложно отследить». Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.

Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ был опубликован в субботу и вступил в силу в воскресенье, сообщает Rtve.

На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.