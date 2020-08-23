В Испании призвали закрыть публичные дома

Воскресенье, 23 Август 2020 Испания Испания

В Испании призвали закрыть публичные дома

Власти Испании считают необходимым закрыть публичные дома в условиях распространения коронавируса.

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения коронавируса, сообщает РИА-Новости.

Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи «сложно отследить». Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.

Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ был опубликован в субботу и вступил в силу в воскресенье, сообщает Rtve.

На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)