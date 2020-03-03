В Испании продают духи за 1,5 млн евро

Как отмечается, речь идет о комплекте, состоящем из четырех ароматов – на зиму, весну, лето и осень. Флаконы украшены драгоценными камнями – бриллиантами, сапфирами и изумрудами. При этом композиция выполнена по образу базилики Саграда Фамилия работы знаменитого архитектора Антонио Гауди, пишет mir24.tv.

Производитель пообещал половину средств, полученных от продажи уникальных духов, перечислить в благотворительный фонд.