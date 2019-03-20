В Испании продвигают активную старость

В проекте принимают участие работники социальных служб городского совета и специалисты в области здравоохранения.

Все они координируют план социально-медицинских мероприятий для пожилых людей Самбраны, призванный определять их потребности, оказывать своевременную помощь и содействовать здоровому образу жизни. «Цель проекта состоит в том, чтобы улучшить качество жизни старшего поколения. Это требует ответственного и качественного использования государственных медицинских ресурсов», – объясняет кардиолог Хавьер Перес Асенхо, основатель компании Ubikare, которая участвует в проекте. Профессор Оксфордского университета Игор Кальсада, который консультирует Европейскую комиссию и региональные органы по вопросам маленьких городов, отмечает данный проект как пример грамотного использования социальных инноваций, что ставит муниципалитет Самбрана по этому показателю на уровень такой страны, как Дания.

Муниципалитет, расположившийся в 35 километрах от столицы Страны Басков города Витория, переживает отток молодых людей, которые уезжают в большие города. В целом продолжительность жизни здесь увеличивается, а вот по поводу ее качества у социальных работников есть сомнения. Для оценки качества жизни компанией Ubikare была создана компьютерная программа Julia, которая ведет мониторинг всех жителей старше 60 лет. «Она оценивает более 450 показателей физической, умственной и эмоциональной активности. Благодаря такому анализу данных можно получить полную картину качества жизни пожилых людей, которая позволяет создать план коллективных мероприятий, оказать необходимую помощь или поддержку, не доводя социальную или медицинскую проблему до критической ситуации», – рассказывает инженер и генеральный директор Ubikare Анхель Диес.

На сегодняшний день благодаря данным, собранным программой, был выявлен высокий показатель страдающих диабетом и возрастным недержанием мочи, а также случаи когнитивных нарушений в зарождающихся фазах и социальная изоляция некоторых жителей. В связи с этим мэрия вместе с другими участниками проекта готовят ряд мер для индивидуальной помощи и общего повышения качества жизни. Организуются семинары по организации правильного питания, встречи с врачами, совместные прогулки, курсы вязания и шитья, занятия гимнастикой, уроки по укреплению памяти. Все это, по словам организаторов, помогает пожилым людям поддерживать здоровый образ жизни и избежать одиночества, пишет espanarusa.com.

Ассоциация муниципалитетов Страны Басков считает этот проект эталоном правильной организации социальной жизни, а также отмечает успешное применение информационных технологий в социальной сфере. При этом мэр муниципалитета Айтор Абесия делает акцент не на применяемых технологиях, а на социальной инициативе и человеческих ресурсах. «Давайте сблизимся с пожилыми людьми и вместе предложим им внимание и помощь, в которых они нуждаются больше всего. Это могут быть как лекарства и услуги, так и общение и совместная деятельность», – говорит он.