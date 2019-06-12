В Испании проходит акция: 4 билета на поезд AVE за 100 евро

Билетами можно воспользоваться в августе. Особенностью акции является то, что направления для поездки меняются. Сейчас можно купить дешевые билеты на поезд, следующий по маршруту Мадрид-Аликанте. Следующие в очереди направления: Барселона, Леон, Валенсия, Севилья, Жирона и Таррагона. У покупателей будет всего пару дней для каждого направления, чтобы успеть приобрести билеты, пишет noticia.ru.

Билеты продаются на сайте Renfe, в кассах и агентствах.