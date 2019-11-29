В Испании проходят женские марши

В этом году у протестующих помимо основной цели — привлечь внимание к проблемам жертв гендерного неравенства — было чёткое намерение выказать несогласие с политикой ультра-правой партии «Vox», по мнению которой, существование гендерного насилия в Испании не более, чем миф. По данным Национальной полиции Испании, только в Мадриде в марше приняли участие около 8 тысяч человек, в Барселоне около 10 тысяч, в Валенсии более 20 тысяч, пишет espanarusa.com.

Лозунгами протестующих стали такие положения как: «Уберите секстетов из судов», «Мы внучки тех ведьм, которых им так и не удалось сжечь» и «Ни одним меньше». Такой шквал негодования испанцев произвели действия партии «Vox», которая отказывается признать существование гендерного насилия, которое унесло более 1000 жизней в Испании с момента начала официальных отчетов в 2003 году, и использует свое новое положение в региональных и местных органах власти для блокирования институциональных деклараций против гендерного насилия.

На марше в Мадриде, в котором приняли участие члены Временного правительства Социалистической партии (ИСРП), организаторы зачитали заявление, которое критиковало «вторжение ультраправых партий и организаций в нашу страну с их сексистским и отрицательным дискурсом». Самая резкая критика исходила от жертвы гендерного насилия Нади Отмани, которая, защищая свою сестру, была трижды ранена своим шурином. Сейчас Отмани парализована и прикована к инвалидной коляске. Также на марше были замечены мужчины и женщины, которые держали плакаты с изображениями некоторых из 1028 женщин, убитыми их партнёрами или бывшими партнёрами с момента начала официальных записей в 2003 году.

Самая последняя жертва — Сара, 26-летняя девушка, которая была убита в понедельник её партнером Хайме на Тенерифе, Канарских островах Испании. С 2013 года 34 ребенка были убиты своими отцами или партнёром своей матери, а 275 остались сиротами.

Международный день борьбы с насилием в отношении женщин был учрежден в честь трёх сестёр Мирабаль, которые были убиты диктатором Рафаэлем Трухильо в Доминиканской Республике в 1960 году. Митинги и марши проводятся с целью повышения осведомленности о всех видах жестокого отношения, которому подвергаются женщины, включая институциональное насилие, торговлю людьми, калечащие операции на половых органах и сексуальное насилие.