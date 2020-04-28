В Испании произошло землетрясение силой 3,1 балла

Вторник, 28 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании произошло землетрясение силой 3,1 балла

В районе муниципалитета Эль-Провенсино (Куэнка) произошло землетрясение силой 3,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает испанский Национальный географический институт.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:48 в понедельник. По данным сейсмологов, они произошли на глубине около 9 километров. Землетрясение почувствовали жители муниципалитетов Эль-Провенсино, Лас-Педроньерас, Ла-Альберка-де-Санкара, Эль-Бонильо, Мунера, Вильярробледо, Руидера и Сокуэльямос.

Толчки зарегистрированы в 50 километрах от населённого пункта Осса-де-Монтьель (Альбасете), где наблюдалась сейсмическая активность в субботу (до 3,8 балла по шкале Рихтера), воскресенье и ещё два — в понедельник (не более 3,2 балла), пишет noticia.ru.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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