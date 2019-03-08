В Испании пройдет салон Only Tattoo Barcelona 2019

В этом году в третий раз в столице Каталонии пройдет салон татуажа и боди-арта Only Tattoo Barcelona.

Его работа будет продолжаться три дня, в течение которых можно будет познакомиться с талантливыми мастерами татуировок, живущими в Испании, пишет espanarusa.com.

Only Tattoo Barcelona появился благодаря высокому качеству работ испанских специалистов, которые сумели выйти на международный уровень, предложив широкий спектр различных стилей и направлений, как традиционных, так и новых, в искусстве татуировок.

Для того чтобы определить лучших мастеров в этой сфере, организаторы мероприятия проведут несколько конкурсов:

категория «Лучшая работа дня. Цвет черный серый»;

категория «Лучшая работа дня. Реализм. Ornamental, Dotwork & Geométrico»;

категория «Лучшая работа салона. Old School, New School, Neo Trady».

Победители каждого категории конкурсов примут участие международном салоне Baum Fest 2019, который состоится 4–6 октября 2019 года в выставочном павильоне Fira de Barcelona.

Baum Fest Barcelona– ежегодное событие международного значения, которое привлекает внимание поклонников авангардного искусства, пирсинга и боди-арта, а также профессионалов из сферы искусства тату. Здесь можно узнать о последних новинках в мире искусства декорирования тела, познакомиться с лучшими мастерами Европы и США и при желании сделать себе стильное тату рукой высокого профи. В этом году в рамках международного салона Barcelona Tattoo Expo будет организовано множество тематических мероприятий: конкурс татуировщиков, презентация самых оригинальных нательных рисунков, выставки, профессиональные семинары, концерты, показы мод и т.д.