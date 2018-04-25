В Испании пройдет саммит Всемирного совета по туризму и путешествиям

Среда, 25 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании пройдет саммит Всемирного совета по туризму и путешествиям

Севилья была выбрана местом проведения саммита Всемирного совета по туризму и путешествиям, который состоится 3-4 апреля 2019 года.

В мэрии Севильи выразили удовлетворение тем, что из большого количества городов-претендентов со всего мира выбор международной организации пал именно на столицу Андалусии. По мнению городских властей, одним из факторов успеха стало тесное сотрудничество центрального и регионального правительства, а также значимость Севильи как туристического направления мирового уровня.

В городской администрации также отмечают, что проведение мероприятия такого масштаба означает возможности для привлечения инвестиций и продвижения туристического продукта, пишет noticia.ru.

Саммит планируется провести во Дворце Конгрессов, который вмещает более 3 тысяч человек.

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