В Испании пройдет выставка «Игра престолов»

Кинжал Арии, меховой плащ Джона Сноу, ледяной клинок Ночного Короля, ятаганы Дотракийцев и легендарный Железный Трон. Тем испанским фанатам «Игры престолов», которым не хочется расставаться с героями культового сериала (показ финальной серии проекта состоялся в июне), крупно повезло. Очень скоро у них будет возможность окунуться в мир «Песни Льда и Огня» и пережить эту великую историю заново. Гастрольная выставка-шоу открывается в Мадриде 26 октября. Билеты можно приобрести уже сейчас, пишет espanarusa.com.

Выставка будет проходить в мадридском выставочном центре IFEMA. Сами экспонаты будут выставлены на площади в тысячу квадратных метров. Такой масштаб мероприятия позволит фанатам сериала как под микроскопом рассмотреть все детали вселенной «Игры престолов». Также на выставке будут работать интерактивные зоны - имитация базы Ночного Дозора, Чёрный Замок, Чёрно-белый дом, Королевский тракт в Винтерфелле и Тронный зал в Королевской Гавани.

«Мы счастливы, что выставка открывается в Мадриде в октябре», - признается Джефф Петерс, вице-президент по розничной торговле компании HBO, в пресс-релизе для выставки. «После невероятного успеха выставки в других городах (мероприятие уже проходило в Барселоне и Белфасте) мы также с удовольствием хотим предоставить фанатам сериала из Мадрида возможность окунуться в фантастический и в то же время реальный мир сериала», - говорит Петерс.

«Выставка в Мадриде должна быть поистине потрясающей», обещает Дэн Гилберт, старший вице-президент партнёрской компании мероприятия «GES Events». «Когда осознаешь тот масштаб и мастерство работы, которая получилась благодаря команде настоящих профессионалов своего дела, понимаешь - выставка получилась по-настоящему захватывающей! Мы бесконечно рады, что у фанатов появится возможность побывать в мире «Игры престолов» уже в октябре», - подчёркивает Гилберт.

Проект получился действительно масштабным: огромное количество экспонатов, в том числе и десятки видов оружия, которое создал мастер-оружейник сериала Томми Данн. В течение последних десяти лет он и его команда отвечали не только за разработку и производство оружия фантастической вселенной, но и за создание знаковых костюмов таких ключевых персонажей сериала, как Дейнерис, Серсея, Тирион и Мизинец.

Билеты на выставку будут стоить от 15.90 евро для взрослых и от 8.90 евро для детей до 13 лет. Кроме того, у гостей будет возможность воспользоваться аудиогидом за 6 евро. В конце выставки посетители смогут сфотографироваться, сидя на Железном троне - точно таком же, как и в сериале.

Также в субботу 28 сентября в Мадриде состоится концерт классического оркестра Санта-Сесилия. Примечательно, что одной из музыкальных тем, исполненных на концерте, станет музыка из «Игры престолов». Концерт пройдёт во время утреннего сеанса в театре Реал. Помимо этого будет звучать музыка из таких фильмов, как «Властелин Колец», «Звёздные войны», «Мстители», «Пираты Карибского моря» и «Храброе сердце».