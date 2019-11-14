В Испании пропал бывший глава военной разведки Венесуэлы

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании пропал бывший глава военной разведки Венесуэлы

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

Сотрудники полиции уже несколько дней безуспешно ведут розыск мужчины. Отмечается, что после решения суда в минувшую пятницу, 8 ноября, судебные приставы отправились в дом Карвахаля в Мадриде, однако не нашли его там.

В середине сентября испанский суд ответил отказом на запрос об экстрадиции в США Карвахаля и решил отпустить его из-под стражи, напоминает «Интерфакс». Однако 8 ноября Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию прокуратуры и разрешила выдачу американской стороне экс-главы венесуэльской военной разведки.

Карвахаля арестовали в апреле 2019 года в Мадриде по запросу Вашингтона. Он обвинялся в преступлении, связанном с наркоторговлей. Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса, пишет noticia.ru.

В 2014 году Карвахаль был назначен на должность консула на острове Аруба, расположенном на юге Карибского моря и являющемся субъектом федерации в составе Нидерландов. На этом острове спустя несколько месяцев его арестовали по запросу США также из-за обвинений, связанных с наркотиками, поскольку Нидерланды не признали его дипломатический статус.

В знак протеста против этого ареста президент Венесуэлы Николас Мадуро на несколько часов закрыл воздушное пространство для самолетов из Арубы и Кюрасао. Спустя несколько дней Карвахаля отпустили из-под стражи и позволили ему улететь на частном самолете в Венесуэлу, позволив ему тем самым избежать экстрадиции в США.

После того, как Карвахаль заявил о поддержке лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.

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