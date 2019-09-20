В Испании пропала без вести паломница

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Испания Испания

В Испании пропала без вести паломница

В Испании ищут паломницу, пропавшую по дороге в Сантьяго-де-Компостела.

Итальянка пропала в районе населенного пункта Пьедрафита-де-Себреро (провинция Луго). На пульт дежурного 112 сообщение об исчезновении поступило в 13:00 в среду. Паломница сама успела позвонить спасателям и попросить помощи.

Она рассказала, что заблудилась и не может идти дальше, потому что у нее болят ноги, пишет noticia.ru.

Группа итальянских паломников, в составе которой шла женщина, также сообщила о ее исчезновении.

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