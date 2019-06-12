В Испании пропала пассажирка круизного лайнера

Лайнер следовал по маршруту Канны - Пальма-де-Майорка. Одна из пассажирок - гражданка Южной Кореи - пропала без вести, вероятно, упав за борт. Сообщение об исчезновении поступило в 8:30 в субботу. Капитан сразу распорядился развернуть судно и попытаться найти девушку. Одновременно к поискам подключились спасатели, пишет euromag.ru.

К месту предполагаемого падения лайнер подошел через два часа и оставался там на протяжении четыре часов. Всех пассажиров попросили выйти на палубу и внимательно смотреть по сторонам.

Девушку так и не удалось найти. По словам ее родственников, она не умела плавать.