В Испании пропала пассажирка круизного лайнера

Среда, 12 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании пропала пассажирка круизного лайнера

На Менорке прекращены поиски девушки, которая упала за борт круизного судна компании Norwegian Cruise Line.

Лайнер следовал по маршруту Канны - Пальма-де-Майорка. Одна из пассажирок - гражданка Южной Кореи - пропала без вести, вероятно, упав за борт. Сообщение об исчезновении поступило в 8:30 в субботу. Капитан сразу распорядился развернуть судно и попытаться найти девушку. Одновременно к поискам подключились спасатели, пишет euromag.ru.

К месту предполагаемого падения лайнер подошел через два часа и оставался там на протяжении четыре часов. Всех пассажиров попросили выйти на палубу и внимательно смотреть по сторонам.

Девушку так и не удалось найти. По словам ее родственников, она не умела плавать.

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