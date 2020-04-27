В Испании прошла акция «пустых кастрюль»

Звук звона кастрюль раздался во многих городах страны, о чем свидетельствуют многочисленные видео, которые начали наводнять социальные сети после 19:00 25 апреля. Именно на эта время была назначена акция протеста с требованием отставки «правительства обмана».

Первая аналогичная акция протеста состоялась в 20 апреля. Граждане Испании выражают таким способом недовольство действиями правительства страны во время пандемии коронавирусной инфекции, пишет rossaprimavera.ru.

В Испании от коронавирусной инфекции с начала пандемии погибли более 22,9 тысяч человек, свыше 7,7 тысяч заболевших Covid-19 находятся в критическом состоянии.