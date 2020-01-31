В Испании прошла забастовка трактористов

Пятница, 31 Январь 2020 Испания Испания

В Испании прошла забастовка трактористов

В Испании завершилась двухдневная акция протеста работников сельского хозяйства.

29 и 30 января сотни тракторов растянулись по улицам, парализуя движение. Параллельно проходили пешие акции, пишет noticia.ru.

Аграрии протестуют против снижения прибыли. Они указывают на то, что цены на их продукцию остаются невысокими, а затраты на производство растут. Ситуацию усугубляют сложности с экспортом: американские ограничения, Брексит и российские санкции.

Протесты проходили по всей стране, но в основном в Галисии, Арагоне и Стране Басков.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)