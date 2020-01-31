В Испании прошла забастовка трактористов

29 и 30 января сотни тракторов растянулись по улицам, парализуя движение. Параллельно проходили пешие акции, пишет noticia.ru.

Аграрии протестуют против снижения прибыли. Они указывают на то, что цены на их продукцию остаются невысокими, а затраты на производство растут. Ситуацию усугубляют сложности с экспортом: американские ограничения, Брексит и российские санкции.

Протесты проходили по всей стране, но в основном в Галисии, Арагоне и Стране Басков.