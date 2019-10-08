В Испании прошли акции протеста против букмекеров

Протестующие также призвали работников индустрии ставок сменить род деятельности на более «порядочный».

Участники акции выразили обеспокоенность ростом количества пунктов приема ставок в Испании. По их мнению, больше всех от деятельности букмекеров страдает именно рабочий класс, в зоне проживания которого и открываются большинство наземных ППС.

По разным подсчетам, количество пунктов приема ставок в одном только Мадриде выросло с 2013 года на 300%.

Протестующие выступили за полный запрет букмекерского бизнеса в Испании. По их словам, прошедшая акция — лишь начало их борьбы за закрытие всех букмекерских контор в стране.

«Мы не поддерживаем частичное регулирование рынка, ведь один букмекер — такая же большая проблема, как и двадцать», — заявил один из организаторов протестной акции Адриан Белаире.

Сообщается, что незадолго до начала акций к местам их проведения были стянуты полицейские отряды, которые должны были защищать пункты приема ставок от возможных атак. К счастью, обошлось без каких-либо инцидентов, пишет legalbet.ru.

По данным Испанской федерации реабилитированных игроков и Ассоциации психологов Мадрида, Испания лидирует в Европе по количеству лудоманов в возрасте от 14 лет до 21 года. В связи с этим власти страны рассматривают возможность полного запрета рекламы азартных игр и ставок на спорт. Также слуги народа предлагают обязать букмекеров открывать пункты приема ставок не ближе 100 метров от школ и других образовательных учреждений.