В Испании прошли акции протеста против букмекеров

Вторник, 08 Октябрь 2019 Испания Испания

В Испании прошли акции протеста против букмекеров

Тысячи испанцев вышли на улицы Мадрида и других городов страны с требованием запретить букмекерскую деятельность на территории королевства.

Протестующие также призвали работников индустрии ставок сменить род деятельности на более «порядочный».

Участники акции выразили обеспокоенность ростом количества пунктов приема ставок в Испании. По их мнению, больше всех от деятельности букмекеров страдает именно рабочий класс, в зоне проживания которого и открываются большинство наземных ППС.

По разным подсчетам, количество пунктов приема ставок в одном только Мадриде выросло с 2013 года на 300%.

Протестующие выступили за полный запрет букмекерского бизнеса в Испании. По их словам, прошедшая акция — лишь начало их борьбы за закрытие всех букмекерских контор в стране.

«Мы не поддерживаем частичное регулирование рынка, ведь один букмекер — такая же большая проблема, как и двадцать», — заявил один из организаторов протестной акции Адриан Белаире.

Сообщается, что незадолго до начала акций к местам их проведения были стянуты полицейские отряды, которые должны были защищать пункты приема ставок от возможных атак. К счастью, обошлось без каких-либо инцидентов, пишет legalbet.ru.

По данным Испанской федерации реабилитированных игроков и Ассоциации психологов Мадрида, Испания лидирует в Европе по количеству лудоманов в возрасте от 14 лет до 21 года. В связи с этим власти страны рассматривают возможность полного запрета рекламы азартных игр и ставок на спорт. Также слуги народа предлагают обязать букмекеров открывать пункты приема ставок не ближе 100 метров от школ и других образовательных учреждений.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья