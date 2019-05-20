В Испании проживают более 77 тыс. русских и 111 тыс. украинцев

Среди них русская диаспора составляет 1,5%, а украинская - 2,2%.

По сравнению с 2018 годом число живущих в Испании русских выросло на 4,9% и составило 77 574 человека. Украинская диаспора выросла на 4,3% - до 111 558 человек, пишет noticia.ru.

Среди иностранцев в Испании больше всего приезжих из Марокко (более 812 тыс.) и Румынии (почти 670 тыс.).