В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты

Группировку также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через Интернет.

Сообщается, что у преступной группы нигерийские корни, а действовала она из Мадрида. Последний преступный эпизод коснулся жителей 37 стран и нанёс суммарный ущерб в размере полутора миллионов евро, пишет noticia.ru.

Поддельные карты мошенники продавали на форумах, посвящённых кардингу (мошенничество с картами). С их помощью можно было снимать деньги с чужих карт.