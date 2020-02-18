В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты

Вторник, 18 Февраль 2020 Испания Испания

В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты

В Испании задержаны 36 человек, связанных с деятельностью преступной сети, которая наладила производство поддельных банковских карт и фальшивых документов.

Группировку также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через Интернет.

Сообщается, что у преступной группы нигерийские корни, а действовала она из Мадрида. Последний преступный эпизод коснулся жителей 37 стран и нанёс суммарный ущерб в размере полутора миллионов евро, пишет noticia.ru.

Поддельные карты мошенники продавали на форумах, посвящённых кардингу (мошенничество с картами). С их помощью можно было снимать деньги с чужих карт.

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