В Испании расследуют деятельность агентств суррогатного материнства

Согласно заявлению министерства, суррогатное материнство является практикой, запрещенной испанским законодательством. Таким образом, агентства, занимающиеся суррогатным материнством, получают прибыль от незаконной деятельности, пишет regnum.ru.

Министерство также обеспокоено тем, что такие агентства могут нарушать права беременных женщин. Например, подменить новорожденного или навредить здоровью матери.