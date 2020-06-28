В Испании расследуют смерти в домах престарелых во время эпидемии

Воскресенье, 28 Июнь 2020 Испания

В Испании расследуют смерти в домах престарелых во время эпидемии

Испанская прокуратура возбудила более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии COVID-19.

Общее число подобных дел достигло 240, большая часть – в Мадриде (105) и Каталонии (43).
В большинстве случаев заявление в прокуратуру направляют родственники умерших и сотрудники центров, однако есть иски, поданные политическими партиями и ассоциациями. В качестве ответчиков выступают как руководство домов престарелых, так и руководство служб здравоохранения регионов.
Во время эпидемии в Испании самая тяжелая ситуация сложилась в домах престарелых. Минздрав так до сих пор не озвучил официальные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не проводили тесты ПЦР (на основании которых ведется статистика), их редко отправляли в больницы. Согласно данным автономных сообществ, умерли более чем 19,5 тысячи стариков (из них в Мадриде почти 6 тысяч), у которых были симптомы коронавируса, сообщает РИА Новости.
Общее число подобных дел достигло 240, большая часть – в Мадриде (105) и Каталонии (43).

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