В Испании растет количество пап, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

При этом мужчины стали уходить в декретные отпуска чаще, чем раньше.

Согласно данным Министерства Труда, Фонд Социального Обеспечения Испании (Seguridad Social) в первой половине 2019 года направил 982 млн евро на оплату отпусков по уходу за детьми, из них 703 млн евро для мам и 279 млн евро для пап.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

Средства на оплату декретных отпусков для матерей и отцов выделяются из Фонда Социального страхования в виде субсидии, эквивалентной целой заработной плате работницы или работника.

Декретный отпуск для мам составляет 16 недель. Он продлевается еще на две недели на каждого следующего ребенка. Мать может уступить возможность находиться с ребенком отцу малыша (исключая первые шесть недель обязательного отпуска для матери при естественных родах). В случае смерти матери право на первые шесть недель получает отец малыша.

Количество средств, выданных на декретные отпуска для отцов, за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось на 37,9 %. Такая ситуация связана с ростом количества недель, в течение которых папа может находиться с новорожденным. Изменение количества дней идет по нарастающей: с 1 апреля папа может находиться с ребенком в течение первых восьми недель. В 2020 отпуск для пап увеличится до 12 недель и в 2021 составит 16 недель, сравнявшись с отпуском для мам, пишет espanarusa.com.

Напротив, сумма, выделяемая на декретные отпуска для матерей, в первом полугодии 2019 относительно того же периода 2018 года уменьшилась на 3,7 %.

Национальный Институт Социального страхования (INSS) сообщил, что в период январь-июнь было выдано 124 867 разрешений на отпуск для матерей, что на 1,95 % меньше, чем в тот же период 2018, и 140 716 разрешений на отпуск для отцов, что на 10,2 % больше, чем в прошлом году.

Автономии, которые зарегистрировали наибольшее число декретных отпусков для мам в первом полугодии:

Андалусия - 22 733;

Каталония - 21 989;

Автономное сообщество Мадрид - 21 504;

Валенсийское автономное сообщество - 12 076;

Галисия - 6121.

В 12 автономных сообществах количество запрашиваемых отпусков для мам уменьшилось: Наварра (-14,1 %) и Астурия (-9,3 %).

Рост количества отпусков для пап отмечен в таких регионах,как: Ла-Риоха (+5,3 %), Кастилия-Ла-Манча (+3,7 %) и Канарские острова (+1,8 %). Число отпусков для пап в первом полугодии составило 140 716, на 10,2 % больше, чем в тот же период 2018, с суммой выплат, превышающей €279 млн (+37,9 %).

Автономии с наибольшим числом декретных отпусков по «отцовству», были:

Каталония - 26 940;

Автономное сообщество Мадрид - 23 700;

Андалусия - 23 461;

Валенсийское автономное сообщество - 13 793;

Страна Басков - 6 717.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ИЛИ РОДСТВЕННИКОМ (EXCEDENCIA)

Данные из Seguridad Social включают информацию о трудящихся, которые просили отпуск (до двух лет) по уходу за несовершеннолетним ребенком или родственником, который в этом нуждается. В течение первого полугодия были зарегистрированы 26 004 таких отпусков, на 6 % больше, чем в тот же период 2018. Из них 23 185 отпуска попросили женщины и 2 819 мужчины.

В целом по автономиям количество excedencias за первое полугодие составило: