В Испании растет оборот электронной коммерции

Четверг, 10 Январь 2019 Испания Испания

В Испании растет оборот электронной коммерции

Во втором квартале 2018 года оборот электронной коммерции в Испании составил рекордные 9,3 млрд евро. 

С 2013 года Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC) регистрирует квартальный рост в двузначных цифрах. Только за последние двенадцать месяцев оборот вырос на 1,995 млн евро в абсолютном выражении.

Наибольший скачок был зафиксирован в показателях количества онлайн-транзакций. Во втором квартале 2018 года был достигнут исторический максимум: около 1,76 млн операций в день на 159,2 млн пользователей. За аналогичный отрезок позапрошлого года количество транзакций не превышало 1,31 млн единиц, что свидетельствует об увеличении на 450 тысяч операций в день, пишет espanarusa.com.

Согласно данным CNMC, авиаперелеты и туризм остаются главными двигателями электронной коммерции в Испании, имея 14,8% и 11,8% от оборота. Следом идут покупка одежды (5,5%), гостиничные услуги (5,1%), а также азартные игры и ставки (3,6%). Активная деятельность на территории Испании букмекерских контор Bet365 или 888.com обеспечила сектору азартных игр пятое место по объему оборота и второе по количеству сделок. На его долю приходится 7% от всех операций в квартал (124 тысячи транзакций в день).

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