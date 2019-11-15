В Испании разблокировали трассу, захваченную каталонскими радикалами

"UIP (отряды особого назначения) Национальной полиции и (каталонские правоохранительные органы) Mossos смогли освободить трассу AP-7, которую перекрыли около 200 человек в (муниципалитете) Сальт (Жирона)", - говорится в сообщении.

Этот участок трассы, которая соединяет Испанию с Францией, радикалы заблокировали накануне вечером – в течение ночи они строили баррикады, на дороге скопилось несколько сот машин, пишет РИА Новости.

Утром полиция начала операцию по вытеснению митингующих.

Ранее в среду организация "Демократическое цунами" распространила в социальных сетях заявление о завершении акции по блокировке дорог, которую она начала в понедельник.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.