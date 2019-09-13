В Испании разработали первый в мире лифт на солнечной энергии
Компания Fain Ascensores из Испании разработала и изготовила экологичный лифт ION Green Solar.
Он не только работает на солнечной энергии, но и позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу.
По данным разработчиков, это первый в мире лифт, который функционирует на солнечной энергии. Он также подключен к общей электросети, но использует ее лишь, когда солнечные батареи не производят достаточно электроэнергии.
Чтобы сделать лифт экологичным, разработчики снизили вес кабины на 30% за счет использования высокопрочной стали, добавили новую тягу и систему рекуперации энергии KERS, пишет recyclemag.ru.
Как подсчитали разработчики, лифт потребляет всего 400 Вт, примерно столько же потребляется при пользовании феном. Это позволяет экономить до 96 процентов электроэнергии и на 86 процентов уменьшить выбросы CO2.
Другая модель лифта подключена к фотоэлектрическим панелям и полностью исключает потребление электроэнергии, а также не производит выбросы СО2. При этом в случае отключения электричества лифт сможет осуществить еще до 100 поездок.
Кроме того, спасательная система работает от батарей с электронным контролем скорости.
Компания Fain Ascensores обслуживает более 47000 лифтов и имеет в штате более 700 сотрудников, пишет Elektrovesti.net. Она работает в Испании, Бельгии и Франции, а в 2018 году достигла оборота в 100 млн евро.