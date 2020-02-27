В Испании разработали проект получения электроэнергии из апельсинов

На каждом из 45 000 экземпляров, располагающихся на его улицах, растет от 45 до 130 килограммов горьких апельсинов, которые потом попадают на свалку. Городской совет хочет начать использовать их потенциал для производства электроэнергии. На прошлой неделе эксперты представили пилотный проект на одной из очистных станций Emasesa (компании, обслуживающие процессы водоснабжения и канализации), в рамках которого они намерены использовать тысячи тонн горького апельсина, собранного в столице Андалусии, для обеспечения энергетической самодостаточности этих объектов.

Цитрусовые очень эффективны при ускорении процесса получения биогаза для производства электроэнергии. На одной из очистных станций Emasesa была установлена машина, которая выжимает сок и очищает полученную жидкость от мякоти и кожуры. Полученный сок вводится в другую установку, производящую биогаз, который затем преобразуется в электроэнергию. Органические отходы становятся компостом для полей. Это проект является базой для перехода на круговую экономику, основанную на возобновлении ресурсов, над которым уже несколько лет работают эксперты Городского совета, пишет espanarusa.com.

Для пилотного проекта будут использованы 35 тонн из 1700 тонн апельсинов, собранные на улицах города в этом сезоне, что считается не очень хорошим урожаем из-за отсутствия дождя. С каждой тонны апельсинов добывается около 500 литров сока и 500 килограммов кожуры. «Это инновационный опыт круговой экономики, который позволяет использовать ценное органическое вещество. Речь идет о нововведениях для очистительных установок, которые являются крупными потребителями энергии», - сказал во время презентации проекта Энрике Вакерисо, специалист компании Emasesa. Цель Городского совета состоит в том, чтобы вся эта оранжевая энергия служила для снабжения очистных станций. Фрукты, которые производители джемов отвергли из-за воздействия на них городских загрязнений, могут в конечном итоге превратиться в инструмент для снижения этих самых загрязнений.