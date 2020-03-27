В Испании разработали проект вторичного использования масок

Пятница, 27 Март 2020 Испания Испания

В Испании разработали проект вторичного использования масок

В последние несколько недель мир столкнулся с нехваткой медицинских масок.

При этом их наличие – это  одно из основных требований для медицинских работников и работников, которые находятся в контакте с большим количеством людей.  Чтобы помочь разрешить эту ситуацию, в регионе Астурия готовят проект вторичного использования масок. Так планируется бесперебойно снабжать медицинские центры региона. Как сообщило правительство региона, Совет по науке координирует альянс учреждений и компаний, работающих над проектом, в рамках которого планируется выпускать для вторичного использования до 100 000 масок в день. Это количество может быть увеличено до миллиона масок в день, если будет достаточно персонала и материалов. Проект одобрен Службой здравоохранения региона Астурия (SESPA), пишет espanarusa.com.

В настоящее время планируется тестирование процесса дезинфекции масок, чтобы убедиться в том, что во время него не деформируется ткань и не увеличивается размер ее пор, что является решающим фактором сохранения защитных функций. Тестирование будет проводиться в технологическом центре Idonial и в нескольких лабораториях Университета Овьедо. Процесс подготовки к вторичному использованию состоит из следующих этапов:

Дезинфекция: три непрерывных процесса, которые обеспечивают полную дезинфекцию масок для лица.

Стирка: под большим напором воды с помощью специальных канистр.

Сушка: сушка маски путем подачи тепла. При использовании пушек с горячим воздухом достигается второй этап дезинфекции.

Упаковка и хранение: в блоках минимум 20 единиц. Эти маски должны храниться несколько дней перед вторичным использованием.

Проверка качества: для проверки отсутствия вирусов каждая партия будет проходить ПЦР-диагностику в лаборатории и получать специальную лицензию.

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