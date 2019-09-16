В Испании разрешат сдавать на права с парктрониками

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Испания Испания

В Испании разрешат сдавать на права с парктрониками

С понедельника вступают в силу изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в Испании.

Теперь можно пользоваться парктрониками и некоторыми другими техническими средствами, облегчающими вождение. Например, камерой заднего вида. Об этом сообщает Главное управление дорожного движения.

В ведомстве подчеркивают, что в большинстве современных автомобилей есть те или иные «помощники». А с 2022 года многие из них станут обязательными на территории Евросоюза. В связи с этим в правила сдачи на права вводятся изменения. Разрешается использовать некоторые из таких технических средств. Но часть из них придется отключить. Например, по-прежнему нельзя пользоваться адаптивным ограничителем скорости, ассистентом смены полосы движения, а также полностью автоматической парковкой, пишет noticia.ru.

Разрешается использовать систему «Старт-стоп», помощь при трогании на подъеме, автоматическое включение фар и дворников, систему экстренного торможения, предупреждение о перекрестном движении, камеры заднего вида и 360 градусов, парктроники.

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