В Испании ребенку одновременно пересадили шесть органов

Среда, 29 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании ребенку одновременно пересадили шесть органов

Мальчика в Испании выписали из больницы после операции по пересадке шести органов, которую он ждал в течение трех лет.

Операция по пересадке желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, части толстой кишки и поджелудочной железы была проведена в мадридской больнице Hospital La Paz в конце февраля. В прошлую пятницу мальчика выписали из больницы.

Как сообщает агентство, мальчик по имени Виктор из Барселоны находился в листе ожидания в течение трех лет. Все это время для поддержания жизни в течение 18 часов в сутки он был подключен к аппарату, обеспечивающему парентеральное питание, пишет РИА Новости.

По словам матери мальчика, ей сообщили, что с ее ребенком что-то не так, когда она была на 27-ой неделе беременности. "После одного из УЗИ мне сказали, что у ребенка гастрошизис (врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника, иногда и другие органы - ред.)", - поделилась мать мальчика.

Руководитель отдела трансплантологии мадридской больницы Эстер Рамос заявила, что "несмотря ни на что, динамика Виктора была безупречна". "Он очень недолго находился в отделении интенсивной терапии и был выписан всего через два месяца после пересадки", - добавила она.

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