В Испании рекомендовали не оставлять учащихся школ на второй год

В рекомендациях, составленных высшим консультативным органов в области образования в Испании — Государственным школьным советом, сказано, что пересдача экзаменов или оставление учащегося на второй год должны применяться только в качестве крайних мер.

Несмотря на то, что обычные занятия в школах отменены, годовые оценки должны учитывать оценки учащегося за последний квартал. Вместе с тем, в рекомендациях сказано, что «цифровое неравенство» не может быть причиной неаттестации ученика.

«Ни один учащийся не должен потерять учебный год из-за ситуации, создавшейся в результате эпидемии коронавируса», — сказано в рекомендациях.

Школам рекомендуется отложить пересдачу экзаменов на сентябрь, а не продлевать школьные занятия или сдачу экзаменов до июля. Предлагается сделать ставку на дистанционное обучение, и, если очные занятия не смогут быть возобновлены раньше июня, сократить учебные программы, пишет rossaprimavera.ru.

Католические школы выразили удовлетворение этими рекомендациями, в то время как Испанская конфедерация ассоциаций родителей учащихся считает, что Государственный школьный совет не считается с теми учащимися, у которых нет компьютера, и ставит академические критерии выше благополучия несовершеннолетних и их семей, которые и так находятся «под большим давлением».

Власти Мадридского автономного сообщества отказываются автоматически аттестовывать учащихся, как это делает Италия. Они также не намерены продлевать учебный год, который завершается 23 июня.

Также уже определены даты вступительных экзаменов в вузы. Первая часть пройдет с 22 июня по 10 июля, вторая часть продлится до 10 сентября. Каталония, Мадрид, Мурсия, Балеарские острова и Галисия решили поставить вступительные экзамены на вторую неделю июля, в то время как Эстремадура решила проводить их с 30 июня по 2 июля.

Об окончательном решении, как будет завершен прерванный карантином учебный год, будет объявлено 15 апреля. Решение будет приниматься Министерством образования после совещания с представителями регионов Испании.