В Испании - рекорд по числу умерших от коронавируса за один день

И общее число жертв COVID-19 составило 6 528. Эти данные приводит Министерство здравоохранения. Вылечились в общей сложности 14 709 пациентов. За последние 24 часа были выписаны из больниц 2424 человека.

Больше всего заболевших и погибших насчитывается в Мадриде - 22 677 человека заразились и 3 082 умерли. На втором месте - Каталония (15 026 и 1 226 соответственно), пишет noticia.ru.